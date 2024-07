Proposta di matrimonio inaspettata al Concerto di Ed Sheeran a Lucca

Le proposte di matrimonio ai concerti sono diventate quasi ordinaria amministrazione. Sempre emozionanti - beninteso - ma anche un tantino ‘mainstream’, ultimamente. Eppure, al concerto di Ed Sheeran a Lucca, domenica 9 giugno, è successo qualcosa di speciale. Alessia e Alberto sono due ragazzi di Trieste; 23 anni lei, 24 lui, stanno insieme da 3 anni. Per la precisione, nel giorno del secondo concerto del cantante inglese a Lucca, sotto le mura storiche, saranno 3 anni e 2 mesi. Così, nel periodo natalizio Alberto ha deciso che festeggeranno l’anniversario nella città toscana, dato che il cantautore di Halifax è uno dei preferiti di Alessia. Il biglietto è un regalo di Natale, ma anche qualcosa di più: Alberto ci racconta che Alessia lo ha portato a pensare non solo al presente, ma anche ad un futuro assieme, ad un progetto di vita condiviso. E così, seppure con un po’ di paura e confusione nella testa, ha preso la decisione di chiederle la mano durante lo spettacolo.

“Se l’ho pensato, vuol dire che anche io lo voglio… E così ho colto l’attimo”. Dopo mesi di attesa, giunge finalmente la fatidica data. Lui inizialmente nasconde il gioiello in valigia, sotto tutti gli abiti, quindi lo trasferisce in una tasca dei pantaloni. Lei nota una certa ansia da parte sua, ma è ignara di tutto. Quando arriva il momento dei controlli, Alberto suda sette camicie: e se poi gli chiedono di svuotare le tasche? “Lì ho temuto davvero il peggio; poi, però, mi hanno fatto cenno di proseguire e ho capito che era destino che succedesse”. Il programma prevedeva la proposta durante l’esecuzione di Perfect, la ballata più romantica scritta da Sheeran. Tuttavia, la coppia si è potuta godere solo 3 canzoni, perché Alessia si è sentita male. Pertanto, sono dovuti intervenire i soccorsi: “ho sempre pensato che i Toscani fossero un passo avanti - racconta Alberto che, nonostante l’accento triestino, confessa di avere origini fiorentine - e questo episodio lo ha confermato: anche come soccorritori, avete dato prova di una grande professionalità e grande calore umano”.

Mentre Alessia si trova sotto osservazione al PMA, Alberto spiega la situazione all’infermiere del 118 e ai soccorritori. Così avviene la magia: Raffaella, volontaria della Croce Verde di Lucca, lo accompagna dentro mettendo come sottofondo al cellulare proprio la canzone tanto amata dai due, mentre Alberto chiede ad Alessia di sposarlo. Una scena emozionante, che ha commosso tutti i presenti. Forse non era quello che Alberto aveva immaginato per sé e per Alessia, ma è come cantava un’altra star britannica, John Lennon: life is what happens to you/while you’re busy making other plans (‘la vita è ciò che ti accade/mentre tu sei impegnato a fare altri progetti’).

Fonte: Croce Verde Lucca