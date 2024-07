Spaccio e furti a Empoli, FdI presenta esposto al prefetto di Firenze

A seguito di quanto riferito con proprio comunicato stampa da Fratelli d'Italia Empoli circa i racconti di alcuni residenti nella zona del viale Buozzi, e alla luce di quanto scritto dalla giornalista Irene Puccioni nel suo articolo apparso su "La Nazione" del 30 giugno 2024 dal titolo "Furti e spaccio in viale Buozzi. Scoppia la rivolta dei residenti", i neo eletti consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Francesca Peccianti - che è anche la coordinatrice locale - Cosimo Carriero - presidente di Gioventù Nazionale Empoli - e Danilo Di Stefano, in attesa dell'insediamento ufficiale del consiglio comunale, hanno deciso di presentare un esposto al Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, per sollecitare interventi immediati di controllo del territorio a tutela della sicurezza dei cittadini.

Per Francesca Peccianti non è ammissibile che, a Empoli, accada quanto riferito dalla giornalista nel suo articolo che conferma, in maniera inequivocabile, quanto già denunciato da Fratelli d'Italia. Non si può consentire che una madre dichiari di "aver paura per i propri bambini".

Cosimo Carriero, da parte sua, sottolinea che le scene riferite nell'articolo di stampa portano all'attenzione di tutta la comunità empolese uno spaccato del degrado urbano che va ben oltre ogni possibile immaginazione. Non è possibile che alcune zone di Empoli siano assimilate ai peggiori quartieri delle grandi città dove la delinquenza comune e gli spacciatori sono padroni del territorio.

Per Danilo Di Stefano - già commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Empoli fino a qualche giorno fa - è necessario riattivare immediatamente i piani di controllo del territorio già predisposti con successo in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio per fare fronte alla situazione del parco della Rimembranza e del viale Buozzi. Purtroppo non è possibile abbassare la guardia perché, è dimostrato, quando sul territorio viene a mancare la presenza delle forze di polizia, quegli spazi diventano nuovamente luogo di incontro e stazionamento di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti e alla commissione di reati predatori.

Gli esponenti di Fratelli d'Italia, che stanno preparando anche un'interrogazione a risposta scritta da presentare al sindaco Mantellassi al momento dell'insediamento, ricordano che la situazione che si è venuta a creare in viale Buozzi è figlia delle politiche scellerate sulla sicurezza adottate dall'amministrazione di centrosinistra uscente che si può intestare, a pieno titolo, il merito di aver ridotto il personale della polizia municipale del comando territoriale di Empoli da 40 a 12, eliminando le pattuglie che concorrevano al controllo della città con le forze di polizia.

Per Peccianti, Carriero e Di Stefano non è più differibile un intervento deciso da parte del Prefetto, quale autorità di pubblica sicurezza provinciale, per garantire il coordinamento degli interventi tra le forze di polizia e la polizia locale; così come gli interventi previsti nei piani per la sicurezza non possono essere più ritenuti contingenti data la ciclicità del ripresentarsi dei fenomeni criminali dello spaccio di stupefacenti e dei furti che avvengono sotto gli occhi increduli e rassegnati dei cittadini empolesi.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli