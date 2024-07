Vent'anni senza Tiziano Terzani: gli eventi di Pistoia e dell'Orsigna

A vent’anni dalla morte, il Comune di Pistoia ricorda Tiziano Terzani con un calendario di iniziative che vedono protagonista la natura. “I luoghi del cuore”, questo il titolo di un fitto calendario di eventi culturali realizzati con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, in particolare di Orsigna, dove lo scrittore si è spento dopo una lunga malattia, allo scopo di promuovere la conoscenza della sua opera e dei luoghi a cui egli è stato molto legato.

Al programma di attività “In ricordo di Anam” si accompagna un ciclo di “Leggere, raccontare, incontrarsi...d’estate”, e ancora la mostra fotografica “Orsigna Montagna Maestra” che si inaugura venerdì 12 luglio nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale e poi il viaggio “Sulle tracce di Tiziano” a bordo del Porrettana Express di domenica 7 luglio.

Nella sua ultima intervista, il giornalista racconta di aver trascorso tre mesi in un Ashram, in India. Aveva scelto di chiamarsi Anam, che tradotto dal sanscrito significa “senza nome”, rendendosi così un perfetto sconosciuto. Da qui il titolo della prima parte di incontri, “In ricordo di Anam” appunto, che si apre sabato 6 luglio (e replica il 3 agosto) con il laboratorio “Essere Albero” al prato del Molino di Giamba, all’Orsigna, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Un’osservazione della natura attraverso visualizzazioni, giochi di gruppo e di immedesimazione, alla scoperta dell’albero che siamo, con Alessandra Gori, psicologa e psicoterapeuta. L’attività è a cura dell’associazione La Compagnia del Bosco aps; prenotazione obbligatoria.

Domenica 7 luglio, alle 16 sarà la volta di “Conoscere la montagna - I serpenti” a La buca (piazza Orsigna) con Tommaso Cencetti, a cura dell’Associazione Culturale Orsigna.

Dal 13 luglio al 25 agosto, sempre all’Orsigna itinerari fotografici “La montagna maestra nei boschi di Terzani”, incontri per fotoamatori sulla tecnica fotografica nella terra di Orsigna con il fotografo Alexey Pivovarov, a cura dell’associazione La Compagnia del Bosco; prenotazione obbligatoria.

Nei giorni 14 luglio, 4 agosto e 15 settembre, dalle 15 alle 18.30 c’è Itinerari dei sensi – speciale Tiziano Terzani , incontri con la natura di Orsigna, con passeggiate, bagni di foresta, soste e letture di brani di Tiziano Terzani con il dottore forestale Francesca Spadaro, la psicologa e psicoterapeuta Alessandra Gori e Lorenzo Montagnani, docente di Yoga. A cura dell’associazione La Compagnia del Bosco; prenotazione obbligatoria.

Sabato 20 luglio, alle 16 l’evento “Conoscere la montagna - I funghi” a La buca (piazza Orsigna) con Nicolò Oppicelli, micologo, giornalista e divulgatore scientifico, a cura dell’Associazione Culturale Orsigna.

Laboratorio di Tai-Chi nella natura domenica 21 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, con cerimonia del tè insieme a Francesco Parretti, insegnate Tai-chi. L’evento, con prenotazione obbligatoria, è a cura dell’associazione La Compagnia del Bosco.

Sempre domenica 21 luglio, dalle 15 alle 17, un laboratorio sul riconoscimento e sull’uso di erbe spontanee con Valentina Fatichenti, a cura dell’associazione La Compagnia del Bosco; prenotazione obbligatoria.

Il 27 luglio e 17 agosto, alle 15 con ritrovo alla stazione di Pracchia, Laboratori in natura per bambini, dedicati alla scoperta degli alberi e della natura con creazione di manufatti in argilla con Massimo Mariani e Emanuela Puzio, guide ambientali. Attività a cura dell’associazione La Compagnia del Bosco, prenotazione obbligatoria.

Domenica 28 luglio, alle 15 al campo sportivo di Orsigna la “Festa degli aquiloni”, un incontro sul prato per far volare alti gli aquiloni, a cura dell’Associazione Culturale Orsigna.

Chiude il 2 novembre, dalle 10 la “Festa della castagna”. Tradizionale festa di Orsigna, con evento di chiusura dedicato al ricordo di Tiziano Terzani, a cura dell’Associazione Culturale Orsigna.

Per prenotare gli eventi organizzati dall’associazione La Compagnia del Bosco, scrivere all’indirizzo: lacompagniadelbosco2024@gmail.com

In occasione di questo ventennale, è prevista anche la pubblicazione del libretto Maresca – Orsigna, la guerra del cartello, contrasto poetico attizzato da Tiziano Terzani. Quando l’eclisse del 1999 fece scendere le tenebre sull’Orsigna e dintorni, spuntò un cartello che fece andare su tutte le furie gli abitanti… Una raccolta di contrasti in rima tra diverse persone con disegni di Renato Vivarelli, a cura di Associazione ‘9cento. Per informazioni: associazione9cento@gmail.com

Porrettana Express 2024, viaggi a bordo di treni storici sull’antica linea ferroviaria Porrettana.

Fra i viaggi in programma è previsto per domenica 7 luglio il viaggio "Sulle tracce di Tiziano" che porterà da Pistoia a Orsigna, raccontando la vita e i luoghi di Terzani.

A cura di Germina Impresa Sociale in collaborazione con Comune di Pistoia, Comune di San Marcello Piteglio, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e Toscana Promozione Turistica. Per informazioni: info@porrettanaexpress.it

“Orsigna Montagna Maestra”, dal 12 luglio al 30 agosto una mostra fotografica nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale, che attraverso gli scatti del fotografo Alexey Pivovarov restituisce sapientemente il rapporto di Terzani con l’ambiente naturale di quel luogo.

Sarà aperta dal martedì al venerdì 10-12 / 16 -19, sabato e domenica 11-13 / 16 – 19.

All’interno della mostra sarà possibile ascoltare una video-intervista ad Angela Terzani, a cura di Associazione ‘9cento di Pistoia. L’iniziativa è a cura di 00A Centro per la Fotografia Contemporanea in collaborazione con il Comune di Pistoia.

Per il ciclo Leggere, raccontare, incontrarsi… d’estate

A cura della Biblioteca San Giorgio (info: sangiorgio@comune.pistoia.it)

Giovedì 1 agosto, alle 21

Villa di Baggio, campetto sportivo

Presentazione del libro Mario Cecchi, Ritorno alle origini: l’esperienza degli Elfi (Associazione ‘9cento, 2002)

Sabato 3 agosto, alle 17

Pracchia, sede della Proloco

Presentazione del libro Alberto Vivarelli, Butterfly (Phasar, 2024)

Mercoledì 21 agosto, alle 18

Spedaletto, piazza del paese

Presentazione del libro Barbara Beneforti, Il tempo dell’incanto (Tralerighe libri, 2023)

Venerdì 23 agosto, alle 18

Fabbiana, chiesa del paese

Presentazione del libro Paolo Ciampi, La zingara di Montepulciano: viaggio nella Toscana delle leggende (Bottega errante, 2023)

Sabato 31 agosto, alle 17.30

Castello di Cireglio, Circolo Il Cantuccio/Locanda della Sapienza

Presentazione del libro Ambra Tuci, Cure antiche e magie piccine: guaritrici e guaritori tradizionali a Pistoia e nella Toscana appenninica (Associazione Ametista, 2021)

Lunga è la carriera editoriale di Tiziano Terzani e due scaffali della biblioteca non bastano a raccoglierla. I titoli dei suoi libri sono sempre suggestivi, per citarne alcuni: guardare i fiori da un cavallo in corsa, pelle di leopardo, un altro giro di giostra, la porta proibita, un indovino mi disse. È possibile chiedere in prestito alla San Giorgio i testi da lui scritti oppure quelli di chi ha voluto ricordarlo: suo fratello, la moglie e il figlio suoi compagni durante alcuni viaggi e i molti amici e colleghi, d'accordo nel definirlo un grande scrittore e un uomo immenso.