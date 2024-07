Casole d'Elsa, al lavoro la nuova giunta Pieragnoli tra conferme e novità

Casole d’Elsa ha la sua nuova Giunta comunale. I quattro assessori, pochi giorni dopo il risultato delle urne che ha visto Andrea Pieragnoli vincitore con il 48 per cento dei voti, hanno già iniziato il lavoro che li vedrà impegnati nei prossimi cinque anni. Oltre a Guido Mansueto e Daniela Mariani, presenti anche nella giunta precedente, si registrano due nuovi ingressi: Sabrina Taddei e Valentina Ciolfi.

A differenza del precedente mandato, il Pieragnoli bis prevede l’istituzione di due assessorati espressamente dedicati al Bilancio e alla Sanità.

Guido Mansueto è stato riconfermato sia come vice sindaco sia come assessore ai Lavori Pubblici, carica che ha ricoperto anche nelle ultime tre legislature. Il suo programma è praticamente già segnato: ci saranno da terminare gli interventi di riqualificazione già iniziati per la piscina e per la palestra delle scuole oltre a concretizzare il progetto di un palazzetto dello sport nel Piano di Casole.

Daniela Mariani continuerà a seguire il Turismo, settore nel quale si è particolarmente distinta per un lavoro assiduo e concreto di marketing territoriale. L’attenzione delle tv nazionali, che hanno dedicato tanti servizi a Casole, i numerosi raduni sia di sportivi sia di categorie di professionisti e addirittura il Vademecum per la riapertura dopo la pandemia, diventato documento ufficiale della Asl, sono opera sua.

Della Sanità si occuperà Sabrina Taddei, dirigente delle Professioni Sanitarie dell’Area della Riabilitazione all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, alla sua prima esperienza politica ma ben decisa a mettere a disposizione del paese le proprie competenze professionali.

L’assessorato a Bilancio, Entrate e Partecipate, è affidato a Valentina Ciolfi, titolare di uno studio di consulenza del lavoro e commercialista, specializzata in fallimenti e crisi aziendali. Ciolfi, originaria di Montepulciano, dove è stata consigliere comunale, è in politica da sempre. Siede inoltre nel consiglio dell’Istituto Interdiocesano del Clero, dove si occupa dei beni ecclesiastici e dei rapporti tra Stato e Chiesa.

La nuova giunta Pieragnoli è sostenuta dall’associazione civica Casole Futura, che ha visto eleggere i seguenti consiglieri: la riconfermata Isabella Quaglia, e i nuovi ingressi di Marco Maffei, Ivan Ceccherini, Barbara Pini, Alessandra Bongiorno, Grazia Pacini e Raffaele Salis. Degli otto consiglieri di maggioranza per il momento fa ancora parte Sabrina Taddei.

Il sindaco manterrà invece le deleghe all’Agricoltura, alla Scuola e Istruzione nonché alla Cultura, cioè quei ruoli che nella precedente amministrazioni erano stati affidati a esponenti di Pensare Comune, la civica da cui Pieragnoli si è distaccato nel corso del suo primo mandato da primo cittadino, decidendo di candidarsi in autonomia.

Fonte: Ufficio stampa