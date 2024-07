Cna Storie ospita lo Scatolificio Solvi di Vinci: dalla cura artigianale alla ripresa dopo l'alluvione

Cna Storie è la nuova rubrica di Radio Lady 97.7, in programma ogni mercoledì mattina, in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa: riguarda le storie di imprenditori e aziende del territorio, portatori di tradizioni e di innovazioni, custodi di un 'know-how' che le rende una perla nel mare globale del lavoro. Nella puntata di oggi hanno partecipato Marasco e Tania Vignozzi, titolari dello Scatolificio Solvi di Vinci.

L'idea nata dal padre Egidio, già nel settore: "Ha voluto mettersi in proprio a fine anno '80 perché c'era un gran mercato di vetrerie in zona e c'era spazio per entrare in questo tipo di mercato, soprattutto a pochi km. Nella zona di Firenze c'era invece il mercato dell'argenteria e delle cornici".

Marasco allora era un ragazzino e ha partecipato fin da subito agli esordi dell'azienda: "Un'estate sono andato a dare una mano a mio babbo e non sono più tornato a studiare".

Un packaging sicuro ed esteticamente bello, soprattutto artigianale. "Le scatole vengono realizzate manualmente, anche se ci sono dei macchinari che aiutano. Cerchiamo di venire incontro alle esigenze del cliente, una clientela particolare che chiede su ordinazione con quantità non enormi", spiega Tania Vignozzi.

"Non c'è un mercato di riferimento, perché a tutte le aziende serve un packaging. Quando ci contattano poi partiamo da un'idea e poi lavoriamo per realizzare il progetto adeguato alle esigenze", commenta Marasco Vignozzi.

L'alluvione del 2 novembre 2023 purtroppo ha colpito lo Scatolificio Solvi: "Siamo in una zona 'bassa' e l'acqua è entrata nella nostra azienda. Ci siamo ripresi lavorando e con una grossa mano da clienti e fornitori, che ci hanno dato supporto". A sostegno per la ripartenza c'è stata anche Cna Toscana, che ha assegnato 37mila euro per la provincia di Firenze. Ben 14 aziende associate hanno subito danni e ai primi di giugno è stato consegnato un assegno da 700 euro. Cna sta ancora supportando per i risarcimenti dei danni dopo le alluvioni.