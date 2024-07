Gli ex vivai Testi diventano patrimonio pubblico di Lucca

Momento storico per la città: c’è finalmente l’accordo per acquisire al patrimonio pubblico del Comune di Lucca l’area degli spalti di proprietà degli ex vivai Testi, completando così il parco delle Mura urbane con una superficie di circa 33 ettari di verde. A darne l’annuncio, questa mattina (3 luglio) in conferenza stampa, è stato il sindaco Mario Pardini insieme all’assessore al Bilancio e al patrimonio Moreno Bruni.

“Consideriamo il ripristino completo del monumento delle Mura e dei suoi spalti un atto dovuto da parte dell’amministrazione comunale nei riguardi di tutta la comunità – hanno dichiarato –. Le Mura rinascimentali di Lucca costituiscono infatti uno dei maggiori esempi di fortificazione urbana del periodo in Europa. Per lo straordinario livello di integrità e conservazione, per l’importanza monumentale che posseggono e per il ruolo determinante che ancora oggi mantengono nel contesto urbano, come amministrazione ci siamo mossi fin da subito per poter arrivare al risultato che oggi possiamo annunciare con grande soddisfazione. È nostra intenzione recuperare questa parte degli spalti delle Mura, che già erano stati oggetto di una prima sistemazione due anni fa da parte della proprietà, e non prevediamo quindi nessun intervento invasivo per realizzare strutture di alcun tipo, ma semplicemente la presenza di manto erboso, in continuità con quella che è la natura e il grado di conservazione del nostro più importante monumento e parco cittadino”.

L’area che sarà acquisita dal Comune di Lucca ha una superficie complessiva di 32.830 metri quadrati e si estende fra viale Carlo Del Prete e gli spalti già annessi alle Mura. Il costo sarà di 482.750 euro che verrà suddiviso fra i diversi attuali proprietari degli ex vivai Testi. La somma necessaria a chiudere l’acquisto sarà messa a disposizione dall’avanzo libero di amministrazione all’esercizio finanziario del 2023, che complessivamente ammonta a 11milioni e 74mila euro.

“Con i proprietari abbiamo avuto una importante interlocuzione – aggiungono il sindaco Pardini e l’assessore Bruni – che ci ha permesso di addivenire a questo storico risultato per la città di Lucca. Intendiamo quindi ringraziarli uno ad uno, dal momento che questo obbiettivo non sarebbe stato colto se da parte loro non ci fosse stata la disponibilità e la necessaria sensibilità ”.

L’acquisto dell’area degli ex vivai Testi si concretizzerà attraverso dapprima una delibera di Consiglio comunale e poi un rogito, che sarà sottoscritto dalle parti una volta che saranno portate a termine alcune pratiche catastali, entro la fine di quest’anno. L’area sarà ceduta così come si presenta oggi e dunque il Comune dovrà effettuare una serie di interventi, come la rimozione di alberature, di recinzioni e dell’impianto di irrigazione, in modo tale da sistemare completamente la zona a prato.

