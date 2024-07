I Giovani Democratici alla Festa dell'Unità di San Miniato: i dibattiti in programma

In seguito alle recenti elezioni, i Giovani Democratici sentono forte la necessità di confrontarsi con il loro partito e i loro elettori. Con entusiasmo e determinazione, hanno deciso di partecipare attivamente alla Festa dell'Unità di San Miniato, che quest'anno è anche Festa dell'Unità Provinciale. Questo evento rappresenta una preziosa occasione di dialogo e di impegno civico, con l’obiettivo di dimostrare quanto sia fondamentale il contributo dei giovani nella vita politica e sociale del territorio.

Il coinvolgimento dei Giovani Democratici si traduce nella moderazione e organizzazione di numerosi incontri e dibattiti di grande rilevanza. Sabato 6 luglio, Diletta Dini modererà l'intervento di Antonio Nicita dal titolo "La Libertà di dire la Verità", un evento che affronterà il cruciale tema della censura della stampa e il caso Saviano. Domenica 7 luglio, invece, avrà luogo l'Assemblea Regionale dei Giovani Democratici, presieduta dal segretario regionale Filippo Giomini e dal segretario del circolo di Pisa-Città Enrico Bruni, un momento di confronto interno di estrema importanza. Mercoledì 10 luglio, sarà presentato l’evento "Uniti per proteggerci. Protezione Civile e Volontariato", organizzato dai Giovani Democratici Zona Cuoio e VAB Toscana. Interverranno il presidente VAB Mirko Scala e Fabio Grilli, e sarà presente anche l'assessore regionale Monia Monni per discutere dell'importante contributo dei volontari e dei giovani nel ripristino delle aree colpite dall'alluvione del Bisenzio dello scorso novembre.

Venerdì 12 luglio, Diletta Dini modererà un incontro con Walter Verini sull'equilibrio tra i poteri, messo a rischio dalla riforma della giustizia (riforma Nordio). Mentre, martedì 16 luglio, Giovanni Golfarini guiderà un dibattito con Rosy Bindi intitolato "Pace e Democrazia; difendiamo la costituzione", a seguire giovedì 18 luglio, Elena Maggiorelli, neo-eletta consigliera comunale nel comune di San Miniato, modererà un incontro con Cecilia d'Elia sulle pari opportunità di genere. Infine, venerdì 19 luglio, Giovanni Golfarini condurrà un incontro con Annalisa Corrado sulla resilienza ai cambiamenti climatici.

Questi eventi non sono solo momenti di confronto, ma rappresentano un'opportunità unica per riconoscere e valorizzare l'impegno dei giovani nel costruire una società più giusta e partecipativa. I Giovani Democratici invitano tutti a partecipare numerosi alle molte iniziative che si terranno dal 3 al 24 luglio presso la Casa Culturale a San Miniato Basso. Un ringraziamento speciale va al Partito Democratico di San Miniato, alla Conferenza delle Donne Democratiche, alla Segreteria Regionale dei Giovani Democratici e a tutti i volontari per aver reso possibile anche quest'anno una festa che da anni regala momenti di confronto e condivisione fra tutti i cittadini. Il successo di questi eventi dipende anche dal supporto e dalla presenza della comunità: insieme si può fare la differenza.

Fonte: Ufficio stampa