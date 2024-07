In scooter con 1 kg di hashish nel bauletto: arrestato a Scandicci

Aveva nascosto nello scooter 1 kg di hashish e in una roulotte in cui dimorava alla periferia di Scandicci c'erano altri due etti di droga e 2.400 euro. Un nordafricano classe '86 è stato arrestato dai carabinieri di Badia a Settimo dopo un controllo alla circolazione stradale lo scorso 26 giugno alle 18. È stato fermato in zona Viottolo ed era in preda al nervosismo. Per questo è stato controllato il motorino, considerando che il 38enne aveva già precedenti. La droga era nascosta nel bauletto. Dopo l'arresto è finito a Sollicciano e il giudice ha disposto la convalida.