"La sanità che vorrei", il presidente Giani all'incontro al ministero

"Favorire i processi di prevenzione e formazione per affrontare le prossime sfide con un disegno forte e innovativo per il servizio sanitario nazionale". Questo secondo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani l'obiettivo di incontri come quello promosso oggi a Roma, presso il ministero della Salute, dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali in collaborazione con altre società scientifiche, associazioni di pazienti, rappresentanti della società civile, imprese, decisori politici, istituzioni.

Il presidente ha partecipato oggi a "La sanità che vorrei", incontro ad altissimo livello che vede il ministero della Salute parte attiva nell'affrontare il percorso di rinnovamento e costruzione del sistema sanitario nazionale. "Un incontro prezioso - prosegue Giani - perchè mette insieme tutti i soggetti interessati al potenziamento di questi processi che, da sempre, sono al centro delle politiche della Regione Toscana. La prevenzione è un aspetto essenziale per la salute, formare personale in grado di mettere in atto iniziative e azioni in grado di scongiurare patologie gravi o invalidanti significa non soltanto salvare delle vite ma anche promuovere e tutelare la qualità della vita dei cittadini e della società".

Fonte: Regione Toscana