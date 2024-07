L’intramontabile Tiziano Terzani al Tignano Festival tra sogni di nonviolenza e di giustizia ecologica e sociale

Tiziano Terzani è una figura che non tramonta mai nei cuori di coloro che sono alla ricerca di risposte in tempi complicati come quelli che stiamo vivendo tra guerre, conflitti e disastri ecologici di vasta portata. A vent’anni dalla scomparsa del grande giornalista e scrittore venerdì 5 luglio dalle 21.30 il Tignano Festival gli renderà omaggio con una serata tributo che vedrà alternarsi sul palco del castello aneddoti, racconti di vita e la presentazione di due libri a lui dedicati usciti da pochi mesi.

Ospite d’eccezione Angela Staude, moglie e compagna di una vita di Terzani che lei conobbe a 18 anni e sposò nel 1962, a 23 anni. Dal 1972 Angela lo seguì in Asia in tutte le sue peregrinazioni, fin dagli esordi di lui come corrispondente del settimanale tedesco Der Spiegel.

Grazie alla studiosa e ricercatrice Gloria Germani e al suo ultimo libro Tiziano Terzani contro la guerra. La verità del Tutto è Uno tra Oriente e Occidente (Terra Nuova edizioni) sarà possibile avvicinarsi alla comprensione profonda del messaggio del giornalista e scrittore: il pensiero del non dualismo, del “tutto è uno” che rompe la tradizione scientista e materialista della modernità e suggerisce un nuovo modello di vita lontano dalle logiche del consumismo, dell’avidità e del successo a ogni costo, in una nuova visione che riconcilia il pensiero orientale con quello occidentale.

Jacopo Storni, giornalista del Corriere della Sera e del Redattore Sociale, presenterà il suo ultimo lavoro Tiziano Terzani mi disse. Nei luoghi delle radici di un esploratore irrequieto (Ediciclo Editore), un libro viaggio nella quotidianità e nella vita più intima dell’uomo Terzani, all’interno dei luoghi delle sue origini e attraverso le voci di amici e familiari, corredato da un reportage fotografico inedito a cura di Majlend Bramo.

Sarà l’ecologista Laura Lo Presti a moderare l’incontro, un viaggio attraverso la conoscenza del Tiziano Terzani pioniere del digiuno dal consumismo, dell’attenzione rivolta a tecnologie più semplici e più umane e del ritorno alla natura e a una dimensione spirituale.

Quella di Terzani continua a essere una delle menti più lucide del movimento della nonviolenza e il suo importante contributo a una visione sociale e politica di pace e giustizia è da considerarsi inseparabile dal percorso interiore, vissuto in prima persona. Il suo sguardo acuto e indipendente ha regalato una visione profetica della crisi economica, ecologica ed esistenziale che viviamo oggi in Occidente. Informazioni: 338 86.80.595 – www.tignano.it.

