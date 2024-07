Presentata Kilowatt Festival, la manifestazione internazionale di teatro, danza e musica

Al via la ventiduesima edizione di Kilowatt Festival, la manifestazione internazionale di teatro, danza, performance e musica.

Il festival in programma a Sansepolcro dal 12 al 20 luglio è stato presentato oggi a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati,

Diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci, fondatori dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt, la manifestazione proporrà un totale di 104 appuntamenti che coinvolgeranno 309 artiste e artisti ospiti: in programma 54 spettacoli e 66 repliche tra teatro, danza, performances site-specific e digitali e ancora 17 lavori presentati in anteprima, prima assoluta o prima nazionale; 9 concerti e 10 dj-sets, 14 incontri pubblici, 4 laboratori e la Summer School sulle Digital Performing Arts (info su www.kilowattfestival.it).

Alla conferenza stampa hanno partecipato la direttrice della cultura della Regione Toscana Elena Pianea, la vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Maria Olivia Scaramuzzi, l’assessora alla cultura del Comune di Sansepolcro Francesca Mercati, i due direttori artistici.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha in viato un messaggio: “Lo spettacolo dal vivo è un patrimonio culturale che la Toscana valorizza e promuove - ha scritto - ma è ancora più prezioso quando teatro, danza, musica, arte circense si fondono con i suggestivi scorci di un territorio di grande fascino, come quello di Sansepolcro. In questi casi alla bellezza delle varie forme di arte, si sommano benefici turistici e di indotto economico e fanno bene al territorio. Kilowatt Festival è una realtà che seguo con interesse perché ricca di spunti interessanti e dinamica, capace di trasformarsi ma anche di valorizzare le proprie radici: mi fa molto piacere vedere che siamo giunti alla XXII edizione e che il legame tra il festival e la città è più vivo che mai.”

Fonte: Regione Toscana