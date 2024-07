Treni, corsa straordinaria da Lucca a Firenze dopo il concerto di Calcutta

Una corsa straordinaria al termine del concerto di Calcutta in programma a Lucca per il “Lucca Summer Festival” giovedì 11 luglio.

A fine concerto da Lucca per Firenze saranno circa 1000 i posti offerti tra seduti e in piedi messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in collaborazione con la Regione Toscana.

Il programma è già consultabile su trenitalia.com.

Nel dettaglio gli orari del treno straordinario:

R 94615 Lucca 00.50 del 12 luglio - Firenze SMN 02.36

Il treno per Firenze effettuerà le fermate a: Tassignano-Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo S. Salvatore, Pescia, Borgo a Buggiano, Montecatini Centro, Montecatini Terme, Serravalle Pistoiese, Pistoia, Montale-Agliana, Prato Porta Serraglio, Prato Centrale, Sesto Fiorentino e Firenze Rifredi.

Si ricorda che è consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno.

È possibile acquistare i biglietti presso gli sportelli nelle stazioni, le Self-Service, sul sito trenitalia.com, tramite la App di Trenitalia, e nei quasi 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane