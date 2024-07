Truffa a un'anziana in provincia di Lucca

Due uomini ed una donna originari della Campania sono ritenuti responsabili di due distinte truffe ai danni di anziani, commesse a Roma e in provincia di Lucca. I tre sono stati denunciati dalla polizia.

I raggiri sono avvenuti con le medesime modalità, visto che in entrambi i casi i truffatori hanno contattato le vittime fingendosi carabinieri e chiedendo soldi per tutelare la posizione di stretti familiari delle vittime coinvolti in gravi incidenti stradali, ovviamente mai avvenuti.

Nel corso di un controllo, i poliziotti della Stradale di Caserta hanno fermato un uomo residente a Caivano, trovato in possesso monili e contanti per i quali non è riuscito a precisare la provenienza. Le indagini hanno così permesso di risalire ad una truffa commessa in provincia di Lucca, ai danni di una donna.