Viola il divieto di avvicinamento alla ex, 18enne ai domiciliari

Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, un 18enne è stato arrestato a Livorno.

Il giovane, allontanato dalla casa familiare alla fine dello scorso mese di marzo, a seguito di presunte percosse ai danni della ex-compagna livornese, era destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.

Tuttavia, è rientrato nell’abitazione livornese e lì è stato colto in flagranza dai carabinieri che si erano recati dalla vittima per accertamenti. Il giovane è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per violazione del provvedimento cui era sottoposto.

Terminate le formalità di rito, i militari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria labronica, hanno sottoposto il 18enne alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.