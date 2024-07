Da risposta alla pandemia a supporto quotidiano: i numeri dello 'Psicologo on the road'

500 incontri in 3 mesi (e un maxi evento – il Think Festival della Cultura digitale – in piazza). È il bilancio, più che positivo, della seconda edizione dello “Psicologo on the road”, il progetto (nato come risposta al periodo post pandemico) dello Studio Psiche realizzato per la prima volta in Toscana nel 2022 grazie al patrocinio e al supporto del Comune di Figline e Incisa Valdarno e della Regione Toscana.

Obiettivo: offrire settimanalmente consulenze gratuite a tutti i cittadini (per un massimo di cinque sedute a testa, in occasione dei mercati nei capoluoghi) e coinvolgere, quest’anno, anche agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Vasari. È proprio nel piazzale della scuola, infatti, che il camper ha sostato il mercoledì mattina (per un totale di 284 incontri, anche di mindfulness) per offrire supporto ai suoi alunni e aiutarli ad affrontare al meglio sia le dinamiche scolastiche (esame di maturità, in particolare) che extrascolastiche.

Numeri che confermano l’attenzione e l’interesse, sia del Comune sia dei suoi residenti, verso il tema della salute mentale, che già nella precedente edizione aveva fatto registrare numeri positivi (superando quota 200 sessioni, tra sedute settimanali e partecipazione del camper alle due manifestazioni di punta organizzate dal Comune, THINK Festival e Autumnia). Oltre all’attenzione dell’utenza, però, il progetto in questi anni ha attirato anche quella mediatica: se nella prima edizione del progetto, infatti, sono arrivate a Figline e Incisa Valdarno anche testate e TV nazionali (come Sky, per esempio), quest’anno è stata la troupe di “In altre parole” di La 7 ad approdare a Figline, per poi invitare il dott. Maurizio Cinquini (ideatore del progetto e fondatore dello Studio Psiche) in studio, per un’intervista live condotta da Massimo Gramellini. Un modo per rendere sempre più “normale” l’approccio alla psicoterapia che, anche con la seconda edizione di questo progetto, è passata dall’essere percepita come risposta ad un’emergenza (quella pandemica) a supporto ed esigenza nel quotidiano.

Fonte: Ufficio Stampa