Emma in concerto a Peccioli, 15 anni di musica in una sera

L’estate di Peccioli si arricchisce con la voce di Emma, che ha partecipato al 74esimo festival di Sanremo con il brano “Apnea”, diventato subito un tormentone e certificato disco di Platino.

Nei mesi scorsi Emma è stata protagonista dell’inedita esperienza live “Sounvenir in Da Club”, che a cavallo tra novembre e dicembre l’ha vista esibirsi, spesso con più date nella stessa città, sui palchi dei club di tutta la Penisola. Un modo diverso per promuovere un disco entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI e certificato subito oro sulla scia del successo dei singoli “Mezzo mondo” (certificato platino) e “Iniziamo dalla fine”: attualmente invece è in radio il nuovo brano “Amore cane” con il feat di Lazza, secondo classificato lo scorso anno al festival.

Sul palco Emma sarà con la sua band, la sua famiglia della musica, in un viaggio che parte dagli esordi fino ad oggi. La scaletta si svilupperà in maniera molto fluida, sarà un racconto della sua storia artistica fondendo il “vecchio” e il “nuovo”, un riassunto della sua crescita personale e artistica iniziata quasi 15 anni fa. Con il suo ultimo album Emma ha acquistato fiducia “Ho iniziato a vedere il bicchiere mezzo pieno e ho dato fondo a tutte le mie forze” e questa sua nuova energia sarà sprigionata all’Anfiteatro Fonte Mazzola.

Il concerto è in collaborazione con LEG Live Emotion Group

Spettacolo a pagamento

Ringraziamo Belvedere Spa, main sponsor dell’intera rassegna, Toscana Energia e Giadil - Noleggio a lungo termine.

Fonte: Fondazione Peccioliper