Epatite C, screening gratuito a Ponte a Egola con Croce Rossa e Territorio in comune

La Croce Rossa Comitato di Ponte a Egola e l’Associazione civico culturale Territorio in comune partecipano alla campagna di screening gratuito TestiamoCi per l’epatite C promossa dalla Regione Toscana. Sarà allestito il Camper della Salute in due diverse date ed in due differenti luoghi di Ponte a Egola; la prima sabato 6 luglio in piazza Guido Rossa (dalle ore 8:00 alle 14:00) durante il mercato settimanale e la seconda giovedì 11 luglio (dalle ore 21:00) durante la manifestazione del Luglio Pontegolese organizzata dal CCN di Ponte a Egola. La campagna di screening contro l’epatite C, secondo protocollo del Ministero della salute, coinvolge persone tra i 35 ed i 55 anni. Lo screening consisterà in un test rapido, pungidito, su sangue capillare per la ricerca di anticorpi specifici anti-Hcv e il risultato sarà disponibile in pochi minuti.

Le due Associazioni sono orgogliose di dare questo contributo alla campagna promossa dalla Regione Toscana certe di poter raggiungere il maggior numero di persone per incoraggiandole ad effettuare questo importante test di prevenzione; i volontari della Croce Rossa saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le necessarie informazioni. Si invita quindi la cittadinanza a partecipare e a recarsi ai punti di incontro.

Oltre allo screening contro l’epatite C sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arteriosa e lo screening della glicemia e per quest’ultimi due esami non è previsto un limite di età ed è rivolta quindi a tutti cittadini. Croce Rossa di Ponte a Egola e Territorio in comune hanno trovato una solida cooperazione per l’organizzazione di questo evento, sicuri che possa essere una base di partenza per future e solide collaborazioni volte a dare ulteriori servizi ai cittadini.

Fonte: Croce Rossa comitato di Ponte a Egola e Associazione civico culturale Territorio in comune