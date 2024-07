Incendio in un edificio industriale dismesso a Campi Bisenzio

I Vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest, dalla sede centrale, con il supporto di mezzi e uomini inviati dai comandi di Prato e Pistoia, sono intervenuti dalle ore 14 per un un incendio di un edificio industriale dismesso, nel comune di Campi Bisenzio in Via Cesare Battisti.

Sul posto inviate le squadre che sono riuscite a contenere l’incendio evitando la propagazione ai locali adiacenti. Una porzione della copertura dell’edificio è crollata, per questo sarà necessario l’intervento degli escavatori per effettuare lo smassamento e il minuto spegnimento. Non ci sarebbero persone coinvolte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO