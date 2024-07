Rossetti al terzo mandato a Cerreto Guidi: "Fare la sindaca è quasi una missione"

Simona Rossetti è per il terzo mandato la sindaca di Cerreto Guidi. Eletta il 10 giugno 2024, ha già diramato la lista di assessori per guidare la cittadina nel prossimo quinquennio. A pochi giorni da La Notte di Isabella, evento clou del centro cerretese, Simona Rossetti è venuta in visita agli studi di gonews.it e Radio Lady e, nel programma mattiniero condotto da Cristina Ferniani, è stata intervistata da Gianmarco Lotti.

"Abbiamo iniziato un percorso di consultazione per la mia candidatura. Lo abbiamo allargato a tutte le associazioni. È partito a ottobre 2023, poi interrotto a novembre per l'emergenza, infine ripreso a gennaio. Mi sono presa lungo tempo per decidere, era un impegno importante perché il sindaco si fa senza guardare orari" ha detto Rossetti.

Ancora la sindaca cerretese: "Sento un grande senso responsabilità in questo ruolo. Sento anche passione per questo impegno. Non posso dire come si fa il sindaco ma come io cerco di farlo. Per me è quasi una missione, sono coinvolta e cerco sempre di essere a disposizione".

Sui progetti futuri: "Uno riguarda le scuole, andiamo in gara con la scuola per l'infanzia. Poi messa in sicurezza del territorio, due milioni per via Ripa. Lavoriamo su diminuzione del rischio idraulico su Stabbia e il versante Arno. Poi abbiamo lavori su tutto il territorio e anche allo sport".

L'intervista completa a Simona Rossetti su Radio Lady