Istruttrice di scuola guida senza abilitazione, multa da 12mila euro a Prato

Durante un controllo di Polizia Stradale, è stata scoperta un’attività di istruzione pratica di guida effettuata con un’autovettura di una nota autoscuola della provincia di Prato, da parte di un istruttore sprovvisto di regolare abilitazione.

L’istruttore, una donna di nazionalità italiana, è infatti risultata priva della regolare abilitazione rilasciata dalla Motorizzazione e dalla Provincia di Prato.

La donna stava preparando un allievo, anch’esso italiano e regolarmente iscritto all’autoscuola, per l’esame di guida, senza dunque possedere il titolo autorizzativo necessario.

All’istruttore abusivo e al rappresentante legale dell’autoscuola è stata applicata una sanzione amministrativa per circa 12 mila euro.

Il Comandante Michele Pellegrini ha sottolineato l’importanza del costante impegno della Polizia Provinciale su più fronti, dall’ambiente alla sicurezza stradale. “Questa operazione ha permesso di prevenire ulteriori truffe a danno dei cittadini e delle autoscuole regolarmente autorizzate, tutelando l’integrità del nostro territorio” ha sottolineato.

“Desidero ringraziare il Comandante e tutto il Corpo di Polizia Provinciale per l’eccezionale lavoro svolto, per la loro professionalità e dedizione – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – Continueremo a supportare e rafforzare le attività di controllo e tutela per garantire un territorio sicuro e rispettoso delle leggi”.