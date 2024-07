Onda su Onda: Carlo Sanna su Tabacco vince il Palio di Siena

L'Onda ha vinto il Palio di Siena. Il fantino Carlo Sanna su Tabacco ha staccato tutti e ha concluso la carriera al primo posto. Dopo il doppio rinvio del 2 e del 3 luglio, sotto - finalmente - il sole, a festeggiare è l'Onda, i cui contradaioli sono già in direzione della chiesa di Santa Maria in Provenzano per esultare.

È stato un palio emozionante e non ha risparmiato colpi di scena, due false partenze e cinque cavalli scossi addirittura. All'Onda andrà il Drappellone dedicato alla Madonna di Provenzano e realizzato da Giovanni Gasparro, in cui si menzionano anche gli ottanta anni dalla Liberazione di Siena.

Le dieci contrade partecipanti al Palio del 2 luglio 2024 (poi disputatosi il 4) erano Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta, Oca, Giraffa, Nicchio e Onda. Presenti due coppie rivali, Civetta e Leocorno oltre a Valdimontone e Nicchio.

L'ordine ai canapi

Questo era l'ordine ai canapi diramato il 2 luglio:

Pantera, Valdimontone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda e Lupa di rincorsa.

I cavalli e i fantini

Di seguito, in ordine sparso, i cavalli e i fantini per la carriera del 2 luglio.

Tabacco - Carlo Sanna - Onda

Veranu - Giovanni Atzeni - Oca

Ungaros - Jonathan Bartoletti - Valdimontone

Viso D'Angelo - Enrico Bruschelli - Pantera

Zenios - Andrea Coghe - Lupa

Ares Elce - Sebastiano Murtas - Leocorno

Criptha - Federico Guglielmi - Civetta

Akida - Elias Mannucci - Nicchio

Brivido Sardo - Mattia Chiavassa - Bruco

Ardeglina - Gabriele Puligheddu - Giraffa

Il commento di Eugenio Giani

“Assistere alla carriera del Palio di Siena, dedicata alla Madonna di Provenzano, è sempre una grande emozione. Anche stasera partecipo con grande interesse e rispetto". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente in città per seguire l'evento.

“I senesi - prosegue Giani -, da secoli, vivono il Palio con le loro Contrade, modello di socialità, con un’accesa passione tramandata dai loro avi, di generazione in generazione. Il Palio e le storiche Contrade sono l’essenza di una città e dei suoi diciassette popoli, in competizione tra loro durante le due carriere, ma uniti durante tutto l’anno da un comune e forte sentimento di appartenenza e di identità.”

“Le Contrade di Siena hanno una forte ed organizzata vita sociale durante tutto l’anno e rappresentano un esempio forte e virtuoso di intergenerazionalità, giovani e anziani si confrontano e vivono insieme e in armonia la Contrada. Il Palio di Siena – conclude il presidente - non è una corsa di cavalli ma è molto di più: è amore, tradizione e conservazione dei valori più autentici. Il Palio è rito”.