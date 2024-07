Buongiorno oggi ringrazio Alessio per questa ricetta molto gustosa, le polpette con la carne di maiale cotte nella birra bionda.

Nell'impasto delle polpette non ci sono né uova né formaggio.

Le polpette dopo una prima rosolatura vengono cotte nella birra bionda. La birra non solo da bere ma anche da utilizzare in cucina. Potete usarla per la pastella del fritto al posto del latte per un fritto più leggero e croccante l'importante è che sia bella fredda.

Si può utilizzare per gli impasti come nella panificazione di pane, pizze, schiacciate basta aggiungerla al posto o insieme all'acqua e la pizza e il pane saranno croccanti fuori e morbidi dentro.

Unico appunto, prestate attenzione ai tempi di lievitazione, che con l'aggiunta della birra si accorciano.

Il binomio carne e birra è un'accoppiata vincente perché potrete stufare la carne con la birra per una lunga cottura e la carne sarà più tenera formando un sugo molto saporito. Potete invece marinare la carne con la birra, ingrediente acido che andrà a sostituire il limone, insieme all'olio e alle spezie, oppure sfumare la carne in padella con un po' di birra.

La birra può essere utilizzata anche per i primi piatti sostituendola al vino per sfumare la pasta oppure sostituire il brodo nella preparazione del riso realizzando un risotto alla birra.

Finiamo con i dolci: puoi inzuppare i biscotti per il Tiramisù oppure utilizzarla nella bagna per i dolci con il pan di spagna; utilizzarla al posto del vino dolce per preparare lo zabaione e aggiungere nell'impasto di frolla e biscotti.

Polpette alla birra

450 gr di carne di maiale macinata

1 cipolla

½ cucchiaino di noce moscata in polvere

¼ cucchiaino di pepe nero macinato

100 gr di pangrattato o 4 fette di pane raffermo

Farina 0

30 gr di burro

Olio extravergine di oliva

Sale

Per la salsa alla birra

1 birra doppio malto bionda

½ limone non trattato

Maggiorana

Scaldate un filo d’olio in una padella, aggiungete la cipolla tritata finemente, il sale, il pepe e la noce moscata. Fate appassire per circa 4-5 minuti. Unite al pane grattugiato (o il pane raffermo ammollato e poi strizzato), la carne, la cipolla (che avete fatto appassire in padella), un pizzico di sale. Formate delle piccole palline, che poi infarinerete. Nella stessa padella di cottura della cipolla fondete il burro e cuocetevi le polpette fino a quando saranno leggermente dorate su tutti i lati. Versate la birra, il succo di limone e la maggiorana, portate a ebollizione, coprite con coperchio e cuocete a fuoco lento per 15-20 minuti. Impiattate e ultimate con la scorza grattugiata di ½ limone, una macinata di pepe e qualche foglia di maggiorana.

Alessio

