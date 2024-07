Chi ha vinto queste elezioni? Nel sondaggio di gonews.it il 45% dei lettori premia il centrosinistra

Il vero vincitore di queste elezioni in Toscana per il 45% circa dei nostri lettori è il Pd e il centrosinistra. Il sondaggio di gonews.it della scorsa settimana puntava ancora gli occhi su un'analisi del voto, considerando sia le europee che le comunali. Per il 36,89% il centrodestra che ha strappato alcuni fortini (come Ponsacco) è invece da considerare come premiante. Infine per il 18,22% la compagine di sinistra e M5S, che in alcuni casi ha conquistato città contro il Pd (Rosignano, Calenzano, Borgo San Lorenzo) e a Empoli è andato al ballottaggio per la prima volta nella sua storia.