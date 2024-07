Sorpreso a vendere marijuana, arrestato a Pontedera

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un individuo durante un controllo antidroga. Nella tarda serata, i militari hanno sorpreso il sospetto mentre cedeva due involucri contenenti marijuana a un'altra persona. Una successiva perquisizione ha portato al sequestro di ulteriori 60 grammi di marijuana, 290 euro in contanti, una bilancia di precisione e materiali per il confezionamento delle dosi. L'arrestato è stato presentato al Giudice del Tribunale di Pisa, che ha convalidato l'arresto e imposto la misura della presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana. L'acquirente è stato segnalato all'Autorità amministrativa.