Distretto sanitario di Masotti, l'Asl "non ha intenzione di chiudere"

Il distretto sanitario di Masotti nel comune di Serravalle Pistoiese è un presidio che l'Azienda USL non alcuna intenzione di chiudere. Il problema che si sta verificando in questi mesi è che il medico pediatra ed i due medici di medicina generale che avevano lì ubicato il proprio ambulatorio sono andati in pensione (la pediatra) o si sono trasferiti in altra sede (uno a Casa della Salute di Casalguidi, una in trasferimento verso la Valdinievole). L'Azienda ha preso contatto con la pediatra di nuovo convenzionamento perchè localizzi in quel distretto un proprio ambulatorio, oltre a quello principale di Casalguidi; la pediatra ha dato disponibilità ma non ha ancora formalizzato l'impegno. Quanto ai Medici di Medicina Generale l'Azienda provvederà a pubblicare l’avviso per una convenzione a tempo determinato, anche se le dinamiche del mercato del lavoro sono tali da non far nutrire aspettative in merito al fatto che possa esserci interesse da parte di giovani medici, data anche la perifericità del territorio di Masotti. Nel caso l'avviso di prossima pubblicazione vada deserto, sarà nostra cura chiedere innalzamento del massimale per gli altri Medici di Medicina Generale convenzionati nell'ambito, chiedendo loro impegno ambulatoriale nella frazione di Masotti (che rimane facoltativa ai sensi dell'ACN, perchè l'Azienda non ha facoltà di imporre la sede ambulatoriale).

L'impegno dell'Azienda rimane costante al fine di mitigare i disagi.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa