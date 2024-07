È morto il regista Romeo Conte, direttore artistico del Prato Film Festival

È morto oggi a Prato il regista Romeo Conte, direttore artistico del Prato Film Festival. Aveva 68 anni e combatteva da tempo contro una malattia. Originario di Brindisi, si era trasferito a Prato, dove viveva con la famiglia. Conte è stato l'ideatore del Prato Film Festival, una manifestazione culturale significativa per la città, che ha diretto dal 2012. Ha anche fondato il Film Festival Salento Finibus Terrae e lavorato come regista di sfilate di moda. La sindaca Ilaria Bugetti ha espresso il suo cordoglio, sottolineando la grande perdita per la comunità. I funerali si terranno l'8 luglio alle 11 nella chiesa della Madonna dell'Ulivo.