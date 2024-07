La Medicina legale di Lucca tra i 10 centri nazionali di riferimento

Con il decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2024 la Medicina Legale di Lucca è stata riconosciuta come Centro nazionale di riferimento, ai sensi della legge 10 del 10 febbraio 2020, che ha introdotto anche in Italia una specifica normativa in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Solo 10 strutture in tutta Italia hanno ottenuto questa qualifica a seguito della selezione effettuata dal Ministero nel 2023.

La Medicina legale di Lucca, da alcuni anni polo autoptico dell’Azienda USL Toscana nord ovest per l'attività di riscontro diagnostico, attiva in convenzione anche con altre strutture pubbliche e private di area vasta e di regione Liguria, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento affiancando strutture universitarie e centri di ricerca di alto livello scientifico.

Si tratta di un premio alla lungimiranza della Direzione aziendale e al settore della Medicina legale, che, avendo valorizzato l'attività autoptica come fondamentale momento di studio dell’appropriatezza diagnostica-terapeutica, come previsto dalle normative e dalle raccomandazioni scientifiche, ha investito in infrastrutture e formazione del personale qualificato con un sistema hub-spoke centralizzato sull'obitorio di Lucca, con un costante miglioramento del servizio attuato in sinergia con l'Anatomia patologica aziendale, promuovendo in parallelo anche attività di ricerca.

Da evidenziare che con la legge 10 del 2020, molto attesa in ambito medico-chirurgico, e con l'istituzione dei centri nazionali autorizzati come quello dell’ Azienda USL Toscana nord ovest, oggi è possibile anche in Italia donare il proprio corpo dopo la morte, per rendere possibili nuovi studi di malattie e terapie e una migliore formazione pratica dei professionisti sanitari.

Per i cittadini la scelta della donazione è prevista tramite le DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), secondo le modalità già previste dalla legge 219 del 2017.

In Toscana è possibile depositare le DAT senza oneri nelle sedi delle Aziende sanitarie, in particolare in Asl Toscana nord ovest, su appuntamento, agli sportelli URP.

Per qualsiasi informazione specifica la Medicina legale di Lucca è a disposizione di professionisti e cittadinanza.

Fonte: Ausl Toscana Nord Ovest