Miss Toscana, fissata la data del recupero a Castelfranco

Serata di recupero quella di lunedì prossimo 8 luglio per il concorso di Miss Toscana. La kermesse della bellezza fa tappa a Castelfranco di Sotto (Pisa) per la riprogrammazione dell’appuntamento che era originariamente in programma il 25 giugno ma che venne rinviato a causa dell’allerta meteo. La serata va in scena al Movida Club di Castelfranco di Sotto.

Si inizia alle 21.30, con le aspiranti miss provenienti da tutta la Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss Castelfranco. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico, prima in abito e poi con gli outfit degli sponsor di Miss Italia, sarà eletta la vincitrice che accederà di diritto alla semifinale regionale in programma domenica 4 agosto. Presenta la serata Raffaello Zanieri.