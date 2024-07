Ad agosto a Pisa arriva l'Inter

L'Inter, campione d'Italia e fresca di seconda stella, farà un'amichevole in Toscana. Sarà una sorta di derby tra le due squadre nerazzurre di Serie A e Serie B, vale a dire l'Internazionale e il Pisa. I meneghini saranno infatti in scena a Pisa.

All'Arena Garibaldi il 2 agosto è fissata un'amichevole di lusso, Pisa-Inter. Sarà una partita curiosa, che metterà di fronte i fratelli Filippo Inzaghi (mister pisano) e Simone Inzaghi (allenatore dei lombardi).

Non è la prima volta che d'estate l'Inter fa capolino allo stadio pisano, in passato ci ha giocato diversi match non ufficiali, oltre alle molte sfide in A col Pisa negli anni Ottanta e a un preliminare di Champions League con lo Skonto Riga un quarto di secolo fa.

L'Inter porterà i suoi campioni in Toscana anche se, dato che molti sono ancora impegnati tra Copa America e Europeo, non è certa la presenza dei titolari. Quasi certamente ci sarà Asllani, che giocherà a pochi chilometri dalla natia Buti.