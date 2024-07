Estate senza pensieri: Check-up e igiene dentale a 49€ da Bios 32 il centro d’eccellenza Toscano

Si avvicinano le vacanze. Si fanno le valigie, ci si prepara a andare al mare o in montagna. Ma per partire senza avere pensieri bisogna passare da San Miniato, da Bios32.

Il Centro Odontoiatrico Bios32 di San Miniato non si ferma e dedica questi mesi estivi a opportunità sensazionali! Prima di andare in vacanza, vale la pena approfittare dei prezzi interessantissimi per un check-up completo della propria bocca, più un igiene dentale. Il tutto a soli 49 euro, per di più in un centro di eccellenza della Toscana!

Talvolta il costo dei trattamenti odontoiatrici può essere un deterrente per molte persone. Tuttavia, investire nella prevenzione dentale può aiutare a risparmiare tempo, denaro e disagio nel lungo termine. A soli 49 euro Bios32 include check-up e igiene. Rende accessibile a tutti e tutte la possibilità di prendersi cura del proprio sorriso.

Durante il check-up, l’odontoiatra effettua un esame assolutamente indolore della bocca per valutare lo stato di salute di denti, gengive, guance e lingua. Con un esame più accurato verifica l’assenza di patologie orali, disallineamento e malocclusione dentale e controlla l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici. In alcuni casi possono essere necessari esami di approfondimento, come radiografie, per avere un quadro clinico più ampio o valutazioni con esperti nelle branche di implantologia, protesi dentale, ortodonzia e chirurgia orale.

Inoltre, con la pulizia professionale inclusa, il cliente potrà godere di una bocca pulita e sana. Ciò aiuta a prevenire la formazione della carie e di tutte le sue conseguenze: dalle semplici infiammazioni alle gengive fino ai casi più gravi di piorrea, passando per le parodontiti. Con questo trattamento e questi prezzi non si può certo aspettare che il dolore o l'irritazione spingano a cercare aiuto...

Bisogna prendersi cura del sorriso e investire nella propria salute orale. Chiama lo 0571 401460 e prenota ora il tuo check-up e igiene a soli 49 euro, per godersi un sorriso sano e luminoso per tutta la vita. Il tuo futuro sorriso ti ringrazierà!

Bios32, che si trova in via Pestalozzi a San Miniato Basso, rimarrà chiuso solo per pochi giorni, dall'11 al 18 agosto compresi. Tutti i servizi saranno sempre garantiti per tutta l'estate, eccetto per la settimana di chiusura.