Paese dei raccontatori, il teatro arriva anche a Pontorme

Anche le frazioni saranno protagoniste del Paese dei raccontatori, la rassegna estiva empolese curata da Giallo Mare Minimal Teatro.

Lunedì 8 luglio a Pontorme nel giardino della Mura, in scena uno spettacolo adatto a pubblici di tutte le età Vicks, sì proprio la pomata di Officine Tok di e con Elisabetta Dini, regia di Ines Cattabriga.

Una donna aspetta in stazione il treno che la porterà nel suo piccolo paese di origine.

Gli spettatori sono i viaggiatori che attendono con lei in stazione.

La donna attraversa con ironia, e con profonda nostalgia, la sua infanzia e gli eventi che sono distintivi nel “suo” paese, parlando di figure storiche e “importanti” che vivono e tengono in vita una comunità.

Una fotografia sognante e amara di cosa sia vivere un paese. Sognante perché alcune persone che sono frutto della nostra memoria infantile, col passare del tempo, diventano un ricordo romanzato e ricco di sfumature; amara perché le grandi mancanze di un borgo, spingono le persone ad abbandonarlo.

In un onesto flusso di coscienza la protagonista si interroga sulle forze e le debolezze di una comunità, proponendo al pubblico una riflessione semplice: è meglio andare o restare?

Ci sono delle nicchie d’affetto, ci sono degli anfratti di vita vissuta che rimangono lì a disposizione della nostra memoria. Sono varchi aperti che ci fanno ritrovare l’abbraccio di una persona cara, i giochi in una sera d’estate, le corse a perdifiato per le strade, il vociare di un bar, la predica del prete e tanti altri frammenti che ricomposti non sono altro che il ritratto del paese, del tuo paese, del mio paese, del suo paese… Perché il paese è come il Vicks: ti rimane l’odore addosso.

