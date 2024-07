Simona Cioni presidente del Consiglio Comunale: la nuova composizione. Mantellassi: "Vivere in un confronto sano"

Si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Empoli. L'incontro è andato in scena nella mattinata di sabato 6 luglio a partire dalle ore 10:00. Nel corso dell'appuntamento sono stati toccati tutti i punti all'ordine del giorno e sono state decise le nomine del Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale.

Presidente del Consiglio Comunale di Empoli: eletta Simona Cioni

Come nome da candidare la maggioranza ha fatto quello di Simona Cioni, scaturendo non poche polemiche da parte dell'opposizione. In particolar modo sono stati Leonardo Masi e Andrea Poggianti a dichiarare di "non accettare un voto suggerito dalla maggioranza".

Di visione opposta è stato invece il gruppo guidato da Simone Campinoti. La consigliera Francesca Peccianti ha preso parola ribadendo che "Da parte nostra piena fiducia politica a Simona Cioni. Crediamo tutti noi che sia la persona adatta per svolgere con parzialità questo ruolo".

Simona Cioni è stata dunque eletta Presidente del Consiglio Comunale, sarà la prima donna a ricoprire questa carica

Vicepresidente del Consiglio Comunale: eletto Andrea Poggianti

Come Vicepresidente del Consiglio Comunale, al terzo turno di votazione e in ballottaggio con Leonardo Masi, è stato eletto Andrea Poggianti.

Lo stesso Poggianti si era proposto come nome per la nomina di Vicepresidente. Le sue prima parole dopo l'elezione: "Il mio impegno sarà assiduo e costante. Ringrazio tutti per la nomina"

Le parole di Alessio Mantellassi

Ha avuto luogo poi il giuramento del (neo) sindaco Alessio Mantellassi davanti al Consiglio comunale.

Di seguito le sue prime dichiarazioni: "Giurare sulla Costituzione e mettersi a servizio della propria città è un onore. Non esiste una parola che possa racchiudere ciò che sento in questo momento. Una grande emozione per una grande responsabilità che ogni giorno porterò avanti per la nostra comunità che è fatta di mille differenze, di mille sfumature – ha detto il sindaco –. Ho grande rispetto di quest’aula, di questo luogo, di questa istituzione. Sono partito da qui. Oggi rappresento l’organo di governo del Comune e voglio fare mia quest’esperienza consiliare per costruire un rapporto sano, rispettoso ed equilibrato fra il Consiglio comunale e l’organo di governo. Lavorerò per essere il sindaco di tutte e di tutti, del dialogo, della vicinanza, della prossimità, del confronto, pensando tanto ai bisogni di tutti i giorni quanto alle sfide che ci aspettano per una città che vuole osare, che è già nel futuro e vuole restarci".

La composizione del nuovo Consiglio Comunale di Empoli

PRESIDENTE: Simona Cioni;

VICEPRESIDENTE: Andrea Poggianti;

Maggioranza:

Partito Democratico: Sara Fluvi, Gianni Bagnoli, Marco Del Turco, Raffaele Donati, Viola Rovai, Sofia Sostegni, Roberto Iallorenzi, Simona Cioni, Manilo Baggiani

Una storia Empolese: Iacopo Periti, Daniele Giannoni, Cristina Marconi, Serena Gasparri.

Alleanza Verdi-Sinistra: Marco Dicuio.

Questa è Empoli: Giulia Terreni.

Opposizione:

Centrodestra per Empoli: Andrea Poggianti, Gabriele Chiavacci.

Buongiorno Empoli: Leonardo Masi, Sabrina Ciolli

Movimento Cinque stelle: Iacopo Maccari

Forza Italia centro destra empoli del fare: Simone Campinoti

Fratelli d'Italia: Cosimo Carriero, Francesca Peccianti, Danilo di Stefano