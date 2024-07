Prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Empoli: sabato 6 luglio 2024, alle 10, nella sala al primo piano del palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41.

Come di consueto la seduta consiliare potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Questo l’ordine del giorno:

1.Elezioni del Consiglio comunale dell’8 e 9 giugno 2024, con turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024 – esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali.

2.Elezione del presidente del Consiglio.

3.Elezione del vicepresidente del Consiglio.

4.Giuramento del sindaco Alessio Mantellassi davanti al Consiglio comunale.

5.Designazione dei gruppi e dei capigruppi consiliari.

6.Nomina degli assessori e del vice-sindaco – Presa d’atto.

7.Nomina della Commissione elettorale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa