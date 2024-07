Sollicciano, Rossi (FdI): "Concretezza con nuovo edificio e più agenti penitenziari"

“L'attenzione del governo sul carcere fiorentino di Sollicciano, così come per gli altri istituti penitenziari sui territori, è concreta e tangibile. Sono in arrivo 51 nuovi agenti, tra personale femminile e maschile, che hanno appena terminato il 183° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria; grazie all'impegno costante che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, fin dall'insediamento dell'esecutivo Meloni, sta portando avanti, si sta intervenendo in modo deciso per risolvere l'annoso e grave sottodimensionamento del personale, che affligge Sollicciano da anni. Nell'istituto penitenziario fiorentino, è previsto inoltre un progetto già disponibile per la realizzazione di un nuovo edificio, grazie alla riprogrammazione delle risorse a cura del Comitato Paritetico Interministeriale per l'edilizia penitenziaria del novembre 2023, con lo stanziamento di quasi 500mila euro. La sola risposta allo stato in cui versa da tempo l'istituto penitenziario di Sollicciano è la concretezza". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.