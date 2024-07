Uisp Empoli Valdelsa, al via le iscrizioni per il 2024-25

Con il mese di luglio è già tempo di porre le basi per la prossima stagione di calcio amatoriale targato UISP Empoli Valdelsa. La Sda Calcio, a partire da lunedì 8 luglio, dà il via alle iscrizioni per il campionato di Calcio a 11 2024-2025. Le squadre potranno depositare la domanda d’iscrizione, scaricabile tramite il sito web www.uisp.it/empoli, presso la sede del Comitato empolese di Via XI Febbraio, con termine sino al 19 luglio 2024. L’inizio del campionato è previsto per il 27 settembre 2024 quando andrà in scena la prima giornata della regular season, ovvero della fase 1 provinciale. Nella scorsa stagione sono state 53 le squadre ai nastri di partenza con un numero crescente di appassionati che hanno seguito in modo massiccio le fasi finali dalle tribune, articolatesi per tutto il mese di aprile sino alla serata conclusiva del 7 maggio allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. La finalissima scudetto ha premiato il Real Isola di mister Filippo Martini che ha sconfitto ai calci di rigore il Gavena tornando sul gradino più alto del podio provinciale. Per i samminiatesi si è trattato del quarto successo della loro storia in poco più di dieci anni che fa seguito ai titoli conquistati nel 2013, 2017 e 2019. Per gli uomini di mister Martini anche la soddisfazione di vincere la Coppa Disciplina quale squadra più corretta del torneo. Ma la stagione scorsa non ha visto esultare solo capitan Luca Scherillo e soci nella magica serata del Castellani. Nella finale vinciana di Petroio, il Castelnuovo di mister Gabriele Gambassi, trascinato dalla doppietta di Loffredo, ha superato il Bassa 2-1 aggiudicandosi la prestigiosa Coppa Uisp. Hanno sorriso anche i ragazzi della Molinese che, per il secondo anno consecutivo, hanno conquistato la Coppa Amatori sconfiggendo 3-0 la Spicchiese: uno splendido double per il team guidato dal giovane tecnico Gioele Fiumanò. La Supercoppa Amatori, riservata alle squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di A2 festeggiando la promozione in massima categoria, è finita nella bacheca dello Strettoio FC. Archiviata l'avvincente e seguitissima stagione scorsa, è’ già tempo però per avvicinarsi a grandi passi al campionato di Calcio a 11 2024-25. La fase 1 si articolerà ancora su due livelli (Gironi 1 e Gironi 2). Le prime quattro squadre dei due gironi di Categoria 1 accederanno alle fasi finali per il titolo provinciale, articolate come da tradizione in gare di andata e ritorno a eliminazione diretta. Confermatissime le competizioni di Coppa Uisp e di Coppa Amatori, riservate alle squadre che non parteciperanno alla poule scudetto. Il tesseramento degli atleti è consentito sino al 28 febbraio 2025. La quota di adesione, pari a Euro 110,00, resta invariata rispetto alla stagione scorsa. Il costo dell’iscrizione è di Euro 500,00. Il deposito cauzionale è di Euro 200,00, mentre fino al 20.09.2024 sarà possibile versare la prima quota di Euro 350,00 destinata al settore arbitrale. La seconda rata, di pari importo, è posticipata al 31.12.2024. La composizione dei nuovi gironi di Calcio a 11 sarà sorteggiata in occasione della tradizionale riunione delle squadre, prevista per lunedì 29 luglio alle ore 21,30 presso il Circolo Arci di Ponte a Elsa.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa