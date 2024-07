Evento di beneficenza dei Rotary club di Empoli e Fucecchio

Serata magica a “La Limonaia” di Fucecchio per un Service a favore di “Noi da.... Grandi”, associazione empolese nata nel 2008, che finanzia progetti di riabilitazione, autonomia e sport per bambini e ragazzi disabili per garantire loro un processo di crescita. Nello specifico il ricavato ottenuto da questa serata di beneficenza, in cui la ristorazione è stata interamente curata dall'Associazione, pari a oltre 3000 euro, sarà devoluto all'organizzazione di un corso di cucina base per questi ragazzi, nell'ambito del progetto “ A CUCINARE Ci pensiamo NOI...”DA GRANDI”.

L'evento, organizzato dai due Rotary Club Empoli e Fucecchio S.Croce, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, in collaborazione con le associazioni “Noi da..Grandi e “Otherwis diversamente caffè”, ha avuto un grande successo di pubblico con tanti soci e socie dei due club oltre a tantissimi ospiti.

Presenti autorità rotariane, il Governatore del Distretto 2071 Pietro Belli e l'assistente del governatore per l'Area 4 Lucia Cerri, insieme a Lucia Ghieri, Presidente del Rotary Club Pegaso Alumni, e autorità civili: la Sindaca di Fucecchio Emma Donnini, il Sindaco di S.Croce sull'Arno Roberto Giannoni, e, in rappresentanza del Sindaco di Empoli, il consigliere comunale Iacopo Periti, socio del Rotary Club Empoli.

Tutta la serata è stata allietata dalla mitica “Rotary Sband”, complesso da molti anni sulla cresta dell'onda, con bravissimi musicisti e cantanti soci rotariani.

Gli onori di casa sono stati fatti dai presidenti del Rotary, per Fucecchio Cristina Lotti, e per Empoli Roberto Gelli, che hanno ringraziato tutti i presenti e spiegato gli obiettivi dell'evento, perfettamente raggiunti. La Presidente di “Noi da…Grandi” Annamaria Leoncini ha avuto parole di elogio per l’iniziativa sottolineando la sensibilità avuta dai due club per l’organizzazione dell’evento.

Sono seguite le congratulazioni del Governatore Pietro Belli e dei Sindaci della zona, con l'auspicio che eventi come questo possano ripetersi nel corso dell'annat

