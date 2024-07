Incendio di due mezzi pesanti in zona industriale aCampi Bisenzio

I Vigili del fuoco del distaccamento di FI-Ovest, sono intervenuti alle 11 nel comune di Campi Bisenzio in via Rocco Benini, per un incendio di due mezzi pesanti situati nel piazzale di un'attività industriale.

La sala operativa dei vigili del fuoco, ha inviato sul posto due squadre una proveniente dal comando di Prato, che hanno messo sotto controllo l’incendio dei due mezzi e protetto l’edificio industriale dall’irraggiamento.

L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di raffreddamento e di minuto spegnimento.

Sul posto due squadre e due autobotti.