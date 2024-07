La biblioteca di Serravalle, grande successo per le letture all'aperto

Con grande entusiasmo e partecipazione, hanno preso il via le iniziative di promozione della lettura organizzate al parco di Serravalle. L'iniziativa "La biblioteca di Serravalle", giunta alla sua quarta edizione, è iniziata martedì 2 luglio e proseguirà tutti i martedì e giovedì pomeriggio fino al 8 agosto, si fermerà dal 12 al 25 agosto e riprenderà dal 27 agosto al 13 settembre. Quest'anno, come lo scorso anno, grazie alla collaborazione con il Green bar del parco e l’area ristoro, l'evento è stato ulteriormente strutturato e arricchito.

Le attività proposte sono progettate per adattarsi al contesto extra bibliotecario, sfruttando l’immersione nella natura e utilizzando anche gli elementi naturali che i bambini possono raccogliere nel parco, proponendo esperienze educative e divertenti al tempo stesso.

Queste attività sono pensate per i bambini dai 3 ai 10 anni, con alcune laboratori aperti a tutti e altre indirizzate specificamente a diverse fasce d'età.

I bibliotecari di Palazzo Leggenda, parte della cooperativa PromoCultura, hanno curato la progettazione e lo svolgimento delle attività, assicurando un programma di alta qualità e grande coinvolgimento.

Le iniziative del parco di Serravalle si inseriscono in un più ampio programma di attività dedicate alla promozione della lettura al di fuori dei suoi orari e luoghi canonici. Tra queste, spiccano le letture nelle piazze di Empoli e nei giardini delle frazioni organizzate i lunedì sera e le aperture straordinarie a luglio di Palazzo Leggenda il mercoledì sera.

La risposta del pubblico è stata davvero grande fin dalla prima apertura, con un incredibile successo registrato, per fare un esempio, nel pomeriggio di giovedì scorso. Sotto gli alberi al fresco del boschetto, bibliotecarie e bibliotecari hanno allestito ben sette tavoli per ospitare bambine e bambini partecipanti al laboratorio in programma, dimostrando la grande attrattiva dell'evento.

Inoltre, gli ospiti speciali dell'iniziativa saranno i ragazzi dell'associazione Noi da Grandi. Nell'ambito del progetto "Ora Leggiamo Noi" realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (Cepell), organizzeranno divertenti laboratori nei martedì 9, 23 e 30 luglio.



