Latte, Coldiretti Toscana: costo produzione alla stalla finalmente in trasparenza

Il costo di produzione del latte alla stalla finalmente in trasparenza in Toscana. La Regione Toscana, con la collaborazione di ISMEA ha organizzato un webinar sul comparto bovino da latte regionale che si terra mercoledì 10 luglio alle ore 15 sulla piattaforma Avaya, rivolto agli operatori del comparto e alle loro rappresentanze. Un’occasione importante per fare il punto sullo scenario globale della filiera del latte bovino cui seguirà il focus promosso da ISMEA con il monitoraggio del costo di produzione del latte vaccino rilevato su un campione di aziende della Toscana.

“Il monitoraggio del costi di produzione del latte alla stalla da parte di ISMEA è un punto di partenza importante per garantire la trasparenza della filiera ed il giusto riconoscimento agli allevatori alla prese con l’aumento costante dei costi ed il calo della produzione. – spiega Coldiretti Toscana - Questo risultato è motivo di grande soddisfazione e risponde alle richieste avanzate dalla nostra organizzazione nel corso della manifestazione del febbraio 2022 a Firenze e Grosseto. Ancora una dimostrazione di come i temi posti alla politica, in questo caso alla Vicepresidente, Stefania Saccardi, siano stati non solo ascoltati ma soprattutto ci si sia attivati in modo assolutamente propositivo”.

In occasione del webinar saranno illustrati dai tecnici della Regione Toscana i dati rilevati dalle dichiarazioni obbligatorie che devono presentare gli operatori del comparto bovino da latte, come previsto alla specifica normativa, (art.3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio2019, n.44), che comprendono il prezzo medio del latte alla stalla su base mensile. Particolare attenzione verrà data al quadro normativo con l’illustrazione della proposta di modifica della legge in materia sopra citata, già discussa in sede tecnica tra Regioni e Ministero.

Fonte: Ufficio Stampa