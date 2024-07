Protezione Civile in Campo, i campi estivi in partenza nell'Empolese Valdelsa

Dal 5 al 9 agosto, nell'incantevole cornice dell'Empolese Valdelsa , si terranno i Campi Estivi "Protezione Civile in Campo", un'iniziativa dedicata a ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni. Organizzato con passione e impegno dal coordinamento delle Pubbliche Assistenze della zona Empolese-Valdelsa-Valdarno, il campo accoglierà un massimo di 15 partecipanti nella struttura appositamente attrezzata di Marcignana.

Durante questa esperienza, i giovani avranno l'opportunità di vivere in tenda, a stretto contatto con la natura, mentre scoprono il mondo della Protezione Civile attraverso attività pratiche e formative. Il programma include sessioni dedicate al rischio idrogeologico, all'antincendio, ai terremoti e alle prime nozioni di primo soccorso. Sarà un'occasione unica per porre domande dirette e partecipare attivamente, imparando anche come comportarsi in situazioni di emergenza.

Il costo di partecipazione è di 50 euro a ragazzo/a, comprendente pasti, trasporti, gadget e assicurazione.

Questo progetto nasce dall'esperienza dei campi scuola, promossi dal dipartimento di Protezione civile già dal 2007.

L'obiettivo è stimolare una maggiore consapevolezza tra le giovani generazioni riguardo alla cultura di protezione civile, attraverso l'educazione diretta e l'esperienza pratica. Il progetto mira a promuovere la tutela dell'ambiente e del territorio, sviluppando una cultura della sicurezza che contribuisca alla prevenzione dei rischi e alla protezione della collettività.

"Incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico e favorire la conoscenza delle attività di protezione civile sono obiettivi fondamentali di questo progetto - ha dichiarato Mariano Falcini coordinatore delle Pubbliche assistenze zona Empolese -. Ogni edizione ha contribuito a formare giovani più consapevoli del proprio ruolo attivo all'interno delle comunità, e sono felice che anche la nostra zona ospiti questa iniziativa, che ha già formato oltre settantamila giovani in tutta Italia".

Per ulteriori informazioni e per procedere con l'iscrizione, è possibile contattare i numeri telefonici 3351019780 o 3356225213 oppure inviare una mail a areaempolese@pc.anpastoscana.it.