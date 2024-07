Spam Certaldo, Esordienti "A": escono soddisfatti dai regionali di Chianciano

Escono soddisfatti i dodici finalisti certaldesi presenti a Chianciano dopo la kermesse alla tre giorni nella cittadina termale, teatro in cui si è tenuto il Campionato Regionale Estivo Esordienti “A”. Infatti, i giovani atleti della Fiammetta allenati da Diletta Conforti, non mancano nella prestigiosa e competitiva occasione di offrire belle e confortanti prestazioni, a coronamento di una stagione che ne conferma una promettente e costante crescita e che fa ben sperare per il prossimo proficuo futuro.

Ora però, è giunto il tempo delle vacanze e Certaldo Nuoto, nell’occasione, ringrazia, saluta tutti, augura Buona Estate, compresi gli Esordienti “B”, che ben si sono comportati durante tutta la stagione agonistica ed in occasione delle Finali Ragionali, dando a tutti appuntamento al prossimo settembre.

Il dettaglio vede le ottime prove sfoderate da Aurora Dodaj 12 con le belle prestazioni sui 100 e 200 farfalla a cui fa seguito Federico Gulotta 11 con un ottima gara sui 200 farfalla, mentre Andrea Ghelli 11 disputa ottime prove sui 100 e 200 dorso. Nondimeno è Lorenzo Taddei 12 con le ottime prestazioni sui 100 e 200 dorso.

Seguono poi le promettenti gare disputate da:

Gaia Bettiol 12 : sui 100 e 200 rana, 100 stile, 100 dorso e 100 farfalla.

Diana Galgani 12 : con bello prove sui 100 e 200 dorso, 100 stile, 100 dorso e 100 farfalla.

Emma Spini 12 : positivamente sui 100, 200 rana, 100 stile, 100 dorso e 100 farfalla.

Niccolo’ Cerbai 11 : con buone prestazioni sui 100 stile, 100 rana, 100 farfalla e 100 dorso.

Ettore Alfani 12 : con buone prove sui 200 misti, 100 stile, 100 rana, 100 farfalla e 100 dorso.

Eva Chesi 12 : con belle prove disputa i 100 e 200 rana, 100 e 200 stile e poi i 100 dorso.

Tommaso Cerrini 12 : confortanti prove sui 100, 200 rana, 100 dorso, 100 stile, 200 misti.

Giulio Cappelli 12 : si cementa positivamente sui 100, 200 stile, 100rana, 200 misti e 100 farfalla.

