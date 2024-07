AVS fuori dalla giunta Campatelli, Pd: "Latini indisponibile nei ruoli proposti, nel tempo ricomporremo la maggioranza"

Abbiamo preso atto con rammarico circa la decisione di AVS di posizionarsi all’opposizione, assieme alle destre, sui banchi del Consiglio Comunale di Certaldo e rimaniamo molto amareggiati dalle parole espresse dal consigliere Daniele Latini durante l'ultimo Consiglio Comunale, i cui contenuti distorcono completamente la realtà dei fatti.

È, infatti, un dato oggettivo come AVS non si sia mostrata disponibile a fornire al sindaco un nominativo adeguato alla squadra di governo, registrando, tra le altre, anche l'indisponibilità dello stesso Latini, sia al ruolo di Assessore che di Presidente del Consiglio.

Non è certo intenzione del Partito Democratico scendere in polemiche sterili. Evidenziamo, tuttavia, come non possa passare inosservato il tentativo scomposto di giustificare l'incapacità del gruppo dirigente locale di AVS di indicare, dopo ben 19 giorni di interlocuzione, una rosa di nominativi funzionali alle necessità espresse dal sindaco Giovanni Campatelli per la definizione della propria Giunta.

A Certaldo, la volontà di definire un’alleanza strutturata con AVS nasceva, con accordi d'area, ben prima della discesa in campo dei dirigenti che sono apparsi successivamente a rappresentarla localmente. Dirigenti che, all'evidenza dei fatti, hanno mantenuto posizioni totalmente personalistiche e probabilmente dettate da vecchie divergenze, dando dimostrazione di come, a Certaldo, l'identità di AVS sia data dalla percezione di sé che hanno i dirigenti che la compongono, soprattutto quelli che siedono fuori dai banchi del consiglio comunale, comportando questa conseguente frammentazione.

Abbiamo grande stima di Daniele Latini, persona intelligente e di grande senso politico e crediamo che con il tempo possano essere trovate le condizioni per una ricomposizione della maggioranza di governo, nel chiaro interesse generale.

Non accettiamo però l'accusa, assolutamente falsa ed ingiustificabile, di aver posto veti alla presenza di AVS in giunta; presenza che l'esito delle urne legittimava pienamente e giustamente a richiedere, ma che scelte puramente personalistiche hanno portato a far loro rifiutare.

Fonte: Pd Certaldo