Miss Toscana, la tappa di Castelfranco va alla lunigianese Ludovica, sul podio con Giada di Calcinaia e Rebecca di Cascina

Primo successo in una selezione provinciale per Ludovica Pieraccioni, studentessa della Lunigiana, che ha vinto il titolo di Miss Movidavnel corso della serata andata in scena nell’omonimo club di Castelfranco di Sotto (Pisa). Ludovica, diciottenne di Regnano Villa (Casole in Lunigiana, MS), ha preceduto Giada Trivella, 20 anni di Calcinaia (Pisa), seconda classificata, e Rebecca Riccetti, 24 anni di Cascina (Pisa), terza classificata, che in questa estate ha già ottenuto dei significativi piazzamenti. Quarto posto per Giada Barzagli, 18 anni di Manciano (Grosseto), quinta posizione finale per Veronica Gabuzzini, 20 anni di Prato, che ha preceduto Giulia Meucci, 17 anni, di Cecina (Livorno).

Per Ludovica una serata che non dimenticherà facilmente e la fascia consegnata da Emiliano Vitali, titolare del Movida Club, e da Fabio Mini, sindaco di Castelfranco di Sotto. Vitali ha premiato anche lo stesso sindaco Mini e l’assessore allo sport Davide Bartoli.

La giuria era composta da Alberto Gianangeli (presidente) che è imprenditore dell’azienda P.G.C., Sandro Giannelli (segretario) imprenditore Assibroker, da Matteo Macchi (imprenditore M&G Impianti), Simone Turini (imprenditore Equip Viaggi), Simona Calamusa (imprenditrice dell’azienda Prezzemolina), dal sindaco di Castelfranco di sotto Fabio Mini e dall’assessore allo sport David Bartoli.

Dagli organizzatori "un grande ringraziamento a Syriostar e a tutti coloro che hanno avuto fiducia in Movida Club, supportando questo evento di successo con i marchi delle loro aziende".