Estate a Carmignano 2024, il programma tra centro e frazioni

Entra nel vivo il cartellone “Estate a Carmignano 2024”: l’esordio col botto con un duo di chitarristi d’eccezione, Finaz e Riccardo Onori, è solo l’antipasto di una settimana intensa di avvenimenti che proseguono con due appuntamenti per i più piccoli: domani sera (ore 21.15), mercoledì 10 luglio, al parco museo Quinto Martini a Seano, Luglio Bambino si presenta con “Gioca l’ombra, indovina la fiaba” e la compagnia Teatrombria; mentre il giorno dopo, giovedì 11 luglio, nella sera di Comeana (ore 21), in piazza Cesare Battisti, va in scena Edoardo Nardin e il suo varietà comico per bambini (e non solo): “Barba fantasy show” con performance di giocoleria, equilibrismi, clown, illustrazioni.

Sempre giovedì 11 luglio, a Carmignano, la sera (ore 21) nel Giardino dell’Agrifoglio, debutta il primo dei “Percorsi culturali”: “L’arte della felicità, NOI tra gli antichi e moderni”, con Marco Giamboni e il gruppo d'incontri Il Campano, Venerdì 12 luglio la Rocca di Carmignano (ore 21.15) ospita invece il Festival delle Colline, 45a edizione, e il concerto di Don Antonio (Antonio Gramentieri) aperto dal gruppo musicale Overa (chiosco aperto).