FdI Certaldo contro il PD: "Debole e disgregato"

Il nuovo Consiglio Comunale, insediatosi a Certaldo sabato 6 luglio, vede entrare per la prima volta al suo interno due rappresentanti di Fratelli d'Italia: Lucia Masini e Riccardo Borghini. Durante questa prima seduta non sono mancati colpi di scena e avvenimenti politicamente molto significativi. Da una parte AVS, partito che con un 6,45% di consensi ottenuti è risultato decisivo per l'elezione del nuovo Sindaco, rompe subito con il PD forse per ragioni riguardanti la composizione della Giunta; dall'altra il signor Orsi, il più votato della lista civica Sarà Certaldo con 136 preferenze, si è dimesso rinunciando alla carica di Consigliere. A fronte di questa situazione, che evidenzia le ataviche difficoltà di una sinistra che non riesce a superare le proprie divisioni interne, il PD e la Giunta Campatelli che ad oggi rappresenta solo il 45% circa degli elettori certaldesi, si trincera dietro la prevalenza numerica in Consiglio ottenuta grazie al premio di maggioranza rifiutandosi di concedere la Presidenza dello stesso Consiglio alle opposizioni, cosa che, in simile contesto, parrebbe quantomai opportuna e auspicabile. " Ci siamo " - questo il messaggio di Fratelli D'Italia - "siamo pronti a lavorare con responsabilità e determinazione con le forze politiche che vorranno costruire un'ampia e aperta alleanza che possa costituire una credibile e seria alternativa ad un sistema di potere, quello targato PD, che oggi appare oltremodo debole, autoreferenziale e in balia di una progressiva disgregazione interna."

FdI Certaldo