Affetto da VHL, lancia una raccolta fondi per curarsi e per donare un macchinario per la dialisi al San Luca di Lucca

Daniele Papagna ha 26 anni e vive a Montecarlo, in provincia di Lucca, nella frazione di San Salvatore. È affetto dalla sindrome di Von Hippel-Lindau (VHL), una malattia genetica rara che predispone allo sviluppo di tumori benigni e maligni in diversi organi. Ha perso la vista da un occhio a causa di una ciste e ha subito interventi per rimuovere emangioblastomi nel cervelletto.

Per questo ha avviato una raccolta fondi on-line, arrivata già a seimila euro, per sostenere le spese dovute ai continui spostamenti cui è costretto per visite, consulti e monitoraggi. Inoltre, coi soldi raccolti, Daniele intende acquistare un macchinario per la dialisi da donare all’ospedale San Luca di Lucca.

“Non esiste una cura – si legge nella campagna di raccolta fondi - ma il trattamento, che può comprendere chirurgia, radio e chemioterapia, oltre a farmaci mirati, può aiutare a ridurre il rischio di complicazioni. Con il supporto del suo team medico e dei suoi cari, Daniele può vivere una vita significativa nonostante le sfide poste dalla VHL. La famiglia di Daniele ha perso la mamma per la stessa patologia.Questo sottolinea l'importanza del monitoraggio e del trattamento precoci per la VHL, in quanto la malattia può essere grave e persino fatale”.

In più di cento hanno già aderito all’iniziativa solidale. Si può contribuire attraverso la piattaforma Gofundme, alla pagina Raccolta per spese mediche presenti e future e beneficenza.

Fonte: Ufficio Stampa