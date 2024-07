Ruba elemosine dalla chiesa, divieto di ritorno per un 60enne in Valdera

Fatale l’ultimo furto di elemosine per un uomo di circa 60 anni che, all’ennesima denuncia per aver sottratto le donazioni dei fedeli in chiesa, si è visto notificare il provvedimento di divieto di ritorno per un anno nel Comune ove ha commesso i reati, quello di Crespina Lorenzana.

L’uomo non era nuovo a questo tipo di furto per il quale si era anche ben organizzato, infatti aveva con sé nastro biadesivo, una torcia ed un coltello utili ad asportare le monete dalla gettoniera delle elemosine della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Cenaia, fatti per i quali era stato tratto in arresto dai Carabinieri di Cenaia.

I suoi precedenti, la reiterazione dei comportamenti delittuosi hanno determinato il Questore di Pisa ad emettere il provvedimento di divieto di ritorno.

Fonte: Questura di Pisa