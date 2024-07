Torselli (FdI) eletto in Parlamento europeo, dimissioni dal Consiglio regionale. Si dimette anche Nicola Ciolini (Pd)

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato le dimissioni di Francesco Torselli (Fratelli d’Italia), eletto al Parlamento Europeo, e la sua sostituzione con Sandra Bianchini, prima dei non eletti nella lista Fratelli d’Italia della circoscrizione Firenze 1. Sandra Bianchini, laureata in Scienze Politiche con un master in psicologia del lavoro, ha sempre lavorato nella gestione del personale e si è unita a Fratelli d’Italia nel 2019, candidandosi alle elezioni regionali del 2020.

Prima della votazione, Torselli ha ringraziato i colleghi di partito e del Consiglio, evidenziando il rispetto e la professionalità incontrati durante il suo mandato. Ha menzionato l'alluvione del novembre 2023, sottolineando l'importanza di lavorare per il bene della Toscana oltre le appartenenze politiche.

Nella stessa seduta, il Consiglio regionale ha anche approvato le dimissioni di Nicola Ciolini (Pd), subentrato a Ilaria Bugetti eletta sindaca di Prato, sostituendolo con Marco Martini, ex sindaco di Poggio a Caiano e membro della direzione regionale e nazionale del Pd.