A cucinare ci pensiamo Noi… da Grandi: la cena dei Rotary raccoglie 3mila euro

Grande successo per l’evento 'A cucinare ci pensiamo Noi… da Grandi' che si è svolto domenica 7 luglio 2024 a La Limonaia, Fucecchio, organizzato dal Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno e dal Rotary Club di Empoli, con il patrocinio del comune di Fucecchio e in collaborazione con le associazioni “Noi Da Grandi” e “Otherwis diversamente caffè”, associazioni nate su iniziativa di genitori di ragazzi portatori di handicap allo scopo di aiutare le persone con disabilità, potenziandone le capacità e le autonomie, per garante loro un futuro indipendente ed integrato nella società.

I bravissimi Matteo Beconcini, Fabio Diomelli, Franco Piani, Marco Pro, Sara Ruoti e Marco Sansoni, membri della Sband, fiore all’occhiello del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno, hanno cantato e suonato per tutta la sera, prima e dopo la cena, preparata dai ragazzi disabili che hanno partecipato al progetto 'A cucinare ci pensiamo Noi… da Grandi'.

Presenti alla serata il sindaco di Fucecchio, Emma Donnini, il sindaco di Santa Croce sull’Arno, Roberto Giannoni e il consigliere del comune di Empoli, Iacopo Periti, oltre al governatore del distretto 2071, Pietro Belli, alla presidente del Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Cristina Lotti, al presidente del Rotary club di Empoli, Roberto Gelli ed alla Presidente di “Noi da Grandi” e di "Otherwis diversamente caffè", Annamaria Leoncini.

Grande è stata la partecipazione dei soci dei due Rotary Club organizzatori, ma anche di altri club: gradita la presenza della presidente del Rotary Pegaso Alumni D-2071, Lucia Ghieri.

Il ricavato della serata, pari ad oltre 3.000 euro, è stato interamente devoluto all’Associazione “Noi Da Grandi”.

Fonte: Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull'Arno