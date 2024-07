Cori e scuole di musica dall'Inghilterra in concerto a Empoli con Harmonia

Dopo il successo dei concerti del West Wycombe Chamber Choir (Inghilterra 40 componenti) condiviso insieme alla Corale di S. Andrea il 27 maggio e Leighton Park Orchestra (75 musicisti fra ragazzi e insegnanti di Reading, Inghilterra) il 9 luglio, ospitiamo l’altra orchestra giovanile e un coro addirittura di oltre 100 elementi.

Domani, 11 luglio alle ore 21, nel Chiostro della Collegiata di Sant'Andrea si esibirà l'Hillingdon Music Service, una Scuola di musica formata da 45 ragazzi e docenti londinesi. Nel programma musiche tratte da Abba, Hairspray, Chicago, Blues Brothers, Jersey Boys, Coldplay e altri.

Il prossimo 25 luglio, sempre alle ore 21, ma al Chiostro degli Agostiniani, si esibirà il Classical Chorus formato da 102 ragazzi e adulti di St. Albans, Hertfordshire Inghilterra. Direttrice Abigail Harris.

Programma classico, moderno, popolare fra Associazioni diverse per esperienze musicali e percorsi, con l’obiettivo di produrre un evento a vantaggio della comunità empolese e del territorio, dello scambio di esperienze e apertura verso collaborazioni così importanti in questo periodo.

L’ Associazione riconosciuta Harmonia musica e danza intrattiene da molti anni rapporti di collaborazione e di scambio con molti cori e orchestre anche giovanili di Regno Unito, Germania, Belgio, Svizzera che ci permettono di valorizzare il nostro territorio e spesso con ottimi risultati.

A questo proposito il Comune di Empoli con l’assessore alla Cultura sta collaborando in modo importante concedendo il Patrocinio e favorendo l’iniziativa in modo importante per il buon esito dell’evento.